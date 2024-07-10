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İzmir'de orman yangını! Alevler kontrol altında

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 10.07.2024 17:28 Güncelleme: 10.07.2024 18:21
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İzmir’de orman yangını! Alevler kontrol altında

Son dönemlerde orman yangınları ile mücadele sürerken bir yangın haberi de İzmir'den geldi. İzmir'in Menderes ilçesinde öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken alevlerin kontrol altına alındığı öğrenildi.

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