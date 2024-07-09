Gölet sonları oldu! 2’si kardeş 3 kişiden acı haber | O detay kahretti

BİRBİRLERİNİ KURTARMAK İSTERKEN CAN VERDİLER

Kaybolan 3 kişiden birinin cesedi vatandaşlar tarafından sudan çıkartılırken olay yerine gelen 112 Sağlık ekibi ve jandarma dalgıç ekibi ile AFAD arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler yaptığı çalışmayla diğer 2 kişinin de cesedini göletten çıkarttı.