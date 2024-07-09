Gölet sonları oldu! 2'si kardeş 3 kişiden acı haber | O detay kahretti
Sıcaklıkların artmasıyla beraber pek çok kişi göletlere veya barajlara girerek serinlemeye çalışıyor ancak bu durum pek çok kez feci şekilde sonlanıyor. Buna örnek verilebilecek acı bir olay yaşandı. 2'si kardeş 3 kişi gölete girdi ancak bir daha çıkamadı. Kahreden olayda ise ortaya çıkan o detay yürek sızlattı.
Artan sıcaklıklardan bunalanlar çoğu kez gölet veya barajlara girerek serinlemek istiyor. Bu durum aslında oldukça tehlikeli. Gaziantep'te buna örnek acı bir olay meydana geldi.
11 YAŞINDAKİ ÇOCUK GİRDİ AMA ÇIKAMADI
Şehitkamil ilçesi 112 Kızıkhamurkesen kırsal mahallesinde yaşanan olayda Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi 112 Kızıkhamurkesen kırsal mahallesinde çobanlık yapan kardeşlerden serinlemek için gölete giren 11 yaşındaki Deniz Bilgin bir anda suda çırpınmaya başladı.
KAHREDEN DETAY!
Kardeşinin boğulduğunu gören 18 yaşındaki Burhan Bilgin suya atlayıp kardeşini kurtarmaya çalışırken o da gözden kaybolunca 21 yaşındaki İsmail Uygun kardeşleri kurtarmak için suya atladı ancak o da gözden kayboldu.
BİRBİRLERİNİ KURTARMAK İSTERKEN CAN VERDİLER
Kaybolan 3 kişiden birinin cesedi vatandaşlar tarafından sudan çıkartılırken olay yerine gelen 112 Sağlık ekibi ve jandarma dalgıç ekibi ile AFAD arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler yaptığı çalışmayla diğer 2 kişinin de cesedini göletten çıkarttı.
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