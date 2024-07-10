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Aydıntepe'nin yaylaları turizme can katacak

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 10.07.2024 06:24
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Aydıntepe’nin yaylaları turizme can katacak

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, turizme katkı sağlayacak Aydıntepe Yaylasında yapımına başlanan 'Aydıntepe Marina' projesini yerinde inceledi.

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