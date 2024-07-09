09 Temmuz 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Yüzmek için girdiği baraj gölünde kayboldu

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 09.07.2024 06:23
ABONE OL
Yüzmek için girdiği baraj gölünde kayboldu

Adana'da arkadaşlarıyla geldiği Seyhan Baraj Gölü kıyısında suya giren M.A. (19), bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu. Gencin bulunması için başlatılan arama çalışmasına havanın karanlık olması nedeniyle ara verildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör