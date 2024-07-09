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Otomobilin çarptığı 80 yaşındaki kadın öldü

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 09.07.2024 06:24
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Otomobilin çarptığı 80 yaşındaki kadın öldü

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde otomobilin çarptığı 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

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