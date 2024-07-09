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Kastamonu'da köyde korkutan yangın

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 09.07.2024 06:22
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Kastamonu’da köyde korkutan yangın

Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Dedem Köyünde çıkan yangında 2 ev, 2 ahır ve 1 traktör alevlere teslim oldu. Köyde endişe yaratan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

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