09 Temmuz 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Aile faciasında karar! Annesine verdiği sözü 12 mermiyle bozdu

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 09.07.2024 10:31
ABONE OL
Aile faciasında karar! Annesine verdiği sözü 12 mermiyle bozdu

Bursa'da, ağabeyi Uğur Ermiş'i (41) öldürüp, kendisini de yaralayan, girdiği cezaevinden iki ay sonra sağlık sorunları nedeniyle tahliye olan Engin Altın'ı (41) toplam 12 kurşunla öldüren Oğuz Ermiş (41), duruşmadaki savunmasında maktulün kendisine 'Bu iş burada bitmedi. Onu da öldüreceğiz' mesajı gönderdiğini söyleyerek, "Tehditleri öğrenen annem, ona zarar vermemem için bana yemin ettirdi. Olay günü Engin yolda karşıma çıktı. Anneme verdiğim yeminimi unutup mermileri üzerine boşalttım" dedi. Mahkeme heyeti, Ermiş'i, 'Kasten öldürme' suçundan indirimsiz müebbet hapis cezasına çarptırdı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör