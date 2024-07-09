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Van'da şimşekler geceyi aydınlattı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 09.07.2024 06:20
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Van’da şimşekler geceyi aydınlattı

Van'da akşam saatlerinde etkili olan yağmurla birlikte çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

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