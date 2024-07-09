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Özalp'ta sel nedeniyle bazı evler sular altına kaldı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 09.07.2024 06:19
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Özalp’ta sel nedeniyle bazı evler sular altına kaldı

Van'ın Özalp ilçesinde sağanak yağış sonrası meydana gelen selden dolayı bazı evler ve 1 minibüs sular altına kaldı.

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