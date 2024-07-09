Tüketicilerin klima şikayetleri giderek artıyor! İlk sırada faturalar ikinci sırada servis sorunu var
Son yılların en sıcak günlerini yaşadığımız şu dönemde, Türkiye'de klima şikayetleri de artışa geçti. Öyle ki 2024'te Mayıs ila Haziran ayları kıyaslandığında şikayetler son bir ayda yüzde bin 173 arttı. Sadece Haziran ayında klimayla ilgili 5 bin 607 şikayet geldi. 2023'ün ilk 6 ayı ile 2024'ün dönemi karşılaştırıldığında şikayetlerin yıllık artış oranıysa yüzde 477'ye ulaştı. Klimalarla ilgili en çok şikayet edilen konu enerji tüketimi olurken, yetkili servislerle ilgili konular ikinci sırada yer aldı.
Son yıllarda yükselen hava sıcaklığına paralel olarak klima kullanım oranlarında da ciddi artış görüyor. Bu doğrultuda çözüm platformu Şikayetvar, klimayla ilgili verilerini açıkladı. Verilere göre 2024'ün Mayıs ve Haziran ayı şikayet artış oranları kıyaslandığında şikayetler bir ay içerisinde yüzde bin 173 artış gösterdi. 2023'ün ilk 6 ayı ile 2024'ün aynı dönemi kıyaslandığında şikayetleri yıllık olarak yüzde 477 arttı.
TÜRKİYE'DE KLİMA KULLANIM ORANI
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, İstanbul, Ankara, İzmir gibi metropol kentlerde yüzde 50'leri aşan klima kullanım oranı; Türkiye genelinde evlerinde kullanım oranı ortalama yüzde 32… İş yerlerinde klima kullanım oranı ise oldukça yüksek. TÜİK verilerine göre 2023'te yüzde 45 olan bu oran 2024 yılında bu oran yüzde 50'nin üzerine çıktığı gözlemleniyor. Ayrıca Türkiye Ulusal Enerji Planı'na göre, enerji tüketimi içinde klima kullanımı önemli bir yere sahip…
Şikayetvar verilere göre klimayla ilgili en çok çözüm bekleyen konular şöyle sıralanıyor:
Yüksek enerji tüketimine paralel olarak elektrik faturalarındaki artış,
Klima servis hizmetlerinde yaşanan gecikmeler, yedek parça teminindeki sıkıntılar ve yüksek bakım maliyetleri,
Kurulum ve montajda yaşanan sorunlar,
Elektronik aksamda veya kompresörde yaşanan problemler."
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