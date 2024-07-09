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Son dakika | Fenomenler soruşturması | Neslim Güngen ile eşi Kıvanç Güngen gözaltında

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 09.07.2024 09:10 Güncelleme: 09.07.2024 10:26
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Son dakika | Fenomenler soruşturması | Neslim Güngen ile eşi Kıvanç Güngen gözaltında

Son dakika haberi... Güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen ile eşi Kıvanç Güngen, fenomenlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözatlına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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