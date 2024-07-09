09 Temmuz 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Meriç Nehri'nde su akışının hızlanması için temizlik yapılacak

AA ahaber.com.tr
Giriş: 09.07.2024 09:50
ABONE OL
Meriç Nehri’nde su akışının hızlanması için temizlik yapılacak

Edirne'de kuraklık ve tarımsal sulamaya bağlı olarak su seviyesi düşen, Türkiye-Yunanistan sınırını oluşturan Meriç Nehri'nde, akışın hızlandırılması ve kanallara su iletiminin sağlanması için temizlik çalışması yürütülecek.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör