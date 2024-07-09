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Sel sonrası Gümüşhane'de hummalı temizlik

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 09.07.2024 14:18
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Sel sonrası Gümüşhane’de hummalı temizlik

Gümüşhane'de dün meydana gelen heyelan, sel ve taşkın sonrası, yağmurun durmasıyla ekipler ve vatandaşlar temizlik çalışması yaptı. Hasar tespit çalışmalarının da sürdüğü sel bölgelerinde, tarım arazileri zarar görürken, metrekareye saatte 43,3 kilogram yağış düştüğü belirlendi.

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