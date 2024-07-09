Son dakika: Muğla, Aydın, Antalya, İzmir'de deprem mi oldu? 9 Temmuz 2024 Kandilli AFAD son depremler listesi
Bugün öğle saatlerinde Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşanan 4.4 büyüklüğündeki deprem, bölgede geçici bir endişeye neden oldu. Saat 12:11 sularında gerçekleşen depremin derinliği 6.89 kilometre olarak ölçüldü. AFAD'ın açıklamasına göre, depremin merkezi Marmaris olarak belirlendi. Konuya ilişkin Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte detayları...
Ege ve Akdeniz'deki son dakika depremleri vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Bu kapsamda deprem mi oldu sorusunun yanıtı araştırılıyor. Bugün öğle saatlerinde Muğla'nın Marmaris ilçesinde kısa süreli panik yaratan bir deprem meydana geldi. İşte depreme ilişkin detaylar...
MUĞLA'DA SON DAKİKA DEPREM
Saat 12:11'de kaydedilen depremin büyüklüğü 4.4 olarak ölçülürken, derinliği ise 6.89 kilometre olarak belirlendi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Marmaris olduğu açıklandı.
BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
Depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Muğla ili Marmaris ilçesinde 4.4 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili olarak AFAD ve kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."
"PANİĞE GEREK YOK"
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Pampal, "Çok önemli olmayan bölgenin normal sayılabilecek depremlerinden biri olarak değerlendirilebilir. Ama biraz kuzeyde bir miktar daha büyük hatta yıkıcı özellikle depremler her zaman beklenebilir. Bu ne zaman olur onu bilemeyiz. Çok geniş alanda hissedildiğini zannetmiyorum. Tatil bölgesi için çok yoğun bir nüfusun bulunduğu bölge. O bakımdan panik havası yaratmış olabilir. Paniğe gerek yok." ifadelerini kullandı.
SON DEPREMLER
2024-07-09 12:11:53 36.90361 28.125 6.89 MW 4.4 Marmaris (Muğla)
2024-07-09 11:18:34 39.80306 27.50139 7.0 ML 1.4 Balya (Balıkesir)
2024-07-09 11:17:07 39.25278 27.73472 7.0 ML 1.8 Soma (Manisa)
2024-07-09 11:09:11 39.8475 27.49111 7.0 ML 1.2 Balya (Balıkesir)
2024-07-09 11:06:53 39.68722 26.37861 7.0 ML 1.4 Ezine (Çanakkale)
2024-07-09 10:26:17 39.65 29.41917 6.96 ML 1.1 Tavşanlı (Kütahya)
2024-07-09 10:14:09 40.08528 31.82194 7.0 ML 2.4 Beypazarı (Ankara)
2024-07-09 09:56:26 37.27167 29.30778 7.11 ML 1.9 Acıpayam (Denizli)
2024-07-09 09:33:43 37.31528 36.41361 7.25 ML 1.5 Düziçi (Osmaniye)
2024-07-09 09:28:35 40.39333 34.40056 13.47 ML 1.7 Uğurludağ (Çorum)
2024-07-09 09:24:16 38.57778 25.74333 7.06 ML 2.0 Ege Denizi - [53.26 km] Çeşme (İzmir)
2024-07-09 09:13:10 36.31917 36.25056 7.0 ML 2.3 Antakya (Hatay)
2024-07-09 09:09:11 37.54333 35.30917 7.04 ML 2.0 Aladağ (Adana)
2024-07-09 06:39:12 38.30056 38.25917 7.21 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)
2024-07-09 06:31:12 38.09639 37.88556 7.53 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya)
2024-07-09 06:18:49 38.15194 37.92028 6.94 ML 2.0 Doğanşehir (Malatya)
2024-07-09 05:56:28 38.35861 37.82028 11.02 ML 1.1 Akçadağ (Malatya)
2024-07-09 04:46:20 37.94667 35.98583 7.33 ML 1.0 Saimbeyli (Adana)
2024-07-09 04:32:27 36.49111 36.31111 6.45 ML 1.3 Kırıkhan (Hatay)
2024-07-09 04:24:50 35.955 28.8925 25.56 ML 1.7 Akdeniz - [52.40 km] Kaş (Antalya)
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- Son dakika: Muğla, Aydın, Antalya, İzmir'de deprem mi oldu? 9 Temmuz 2024 Kandilli AFAD son depremler listesi
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