Depremzede gençler TEKNOFEST için gün sayıyor

"BİZLER DE BU TAKIMA DESTEK VERDİK"

Prof. Dr. Akıllı, "Yavrularımız ÇOİM'de belirli aralıklarla gelerek tedavi görüyorlar. Çocuklarımızın moral motivasyona ihtiyacı var. 1.5 Adana takımıyız. 13 takımımız var, çocuklarımızı takımlarımıza bölüştürdük. Bir kısmı roket takımında bir kısmı elektrikli araba, su altı takımında yani değişik takımlarda yer alacaklar. Yapabilecekleri şeyler varsa moral motivasyon olarak biz katkı koyacağız. Onlar da ne yapabilirlerse ellerinden ne geliyorlarsa yaparak takımın bir parçası olacaklar. Çocuklarımızın TEKNOFEST'te Cumhurbaşkanımızın karşısına çıkıp 'Bizler de bu takıma destek verdik' diyerek onure edilmesini, ödüllendirilmesini istiyoruz" dedi.

ANADOLU'DAKİ CEVHERLERİ DIŞARI ÇIKARIYOR

TEKNOFEST'in Anadolu'daki cevherleri dışarı çıkardığını söyleyen Prof. Dr. Akıllı, "TEKNOFEST İstanbul, Ankara ile birlikte Anadolu'daki üniversiteleri birleştirdi. Anadolu'daki cevherleri dışarı çıkarıyor. Bunun haricinde araştırmayı, icat çıkartmayı ilkokula yayıyor. Türkiye'nin geleceğine dönük alanlarda eleman yetiştirmesine yardımcı olan TEKNOFEST, insan gücünü daha üniversite okurken ortaya çıkarıyor. Çoğu insanın bilmediği konular alanlar bu festivalle ortaya çıkıyor. Anadolu'daki üniversitede okuyan öğrenciler, büyük iller de öğrenim gören öğrencilerle TEKNOFEST sayesinde aynı kategoriye konuluyor. TEKNOFEST, Cumhuriyet tarihinde yapılmış en büyük eylemlerden bir tanesidir" diye konuştu.