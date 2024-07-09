Depremzede gençler TEKNOFEST için gün sayıyor
Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinde aileleri ve bazı uzuvlarını kaybeden depremzede çocuklar, bir yandan protezlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşarken; diğer taraftan da ekim ayında Adana'da düzenlenecek TEKNOFEST'e katılmak için gün sayıyor.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan evlerinin enkazında hem ailelerini hem de çeşitli uzuvlarını kaybeden depremzede çocuklar, Çukurova Üniversitesi bünyesinde kurulan Çocuk İyilik Merkezi'nde (ÇOİM) devlet tarafından karşılanan protezlerine kavuşmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyor. Çukurova Üniversitesi Rektörü Meryem Tuncel, depremzede çocukların motivasyonunu yükseltmek için bu yıl 2-6 Ekim'de Adana'da düzenlenecek olan TEKNOFEST'te yarışacak olan 'Adana 1,5' takımında ekip arkadaşı olmasını istedi. Bir taraftan protezlerine kavuşmanın mutluğunu yaşarken diğer taraftan TEKNOFEST'te katılacak olmanın heyecanını yaşayan depremzede çocuklar, "Şu anda mühendis ağabey ve ablarımızın yanında eğitim görüyoruz. Biz de Türkiye 1'incisi olan '1,5 Adana' takımının bir parçası olarak festival de yarışacağız. Yine 1'inci olacağımıza inanıyoruz ve kupamızı Cumhurbaşkanımızın elinden almak istiyoruz" dedi. Projenin 'fikir babası' Çukurova Üniversitesi Rektörü Meryem Tuncel, "6 Şubat depreminde uzuvlarını kaybeden çocuklarımızın birçoğu ne yazık ki anne veya babalarını, hatta her iki ebeveynlerini, kardeşlerini kaybettiler. Depremin hemen ardından, Çukurova Üniversitesi'nde sanayicilerimiz, bankalarımız ve diğer hayırseverlerin desteğiyle kurduğumuz Çocuk İyilik Merkezimizde, çocuklarımızın bedensel ve ruhsal tedavileri yapılmakta, ayrıca eğitim bursları sağlanmaktadır. Ancak, bu çocuklarımız için bir mentörlük sistemi kurarak onları bilim, sanat ve spora yönlendirmek de son derece önem verdiğim bir konu. Bu nedenle, TEKNOFEST heyecanını yaşamalarını ve TEKNOFEST takımımızın bir parçası olarak motive olmalarını istedim. Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden kupa alma ihtimali, bu evlatlarımıza ayrı bir heyecan ve heves veriyor. Hep birlikte TEKNOFEST Adana'yı büyük heyecanla bekliyoruz" dedi.
TAKIM SEÇİYORLAR
Sabah'ın haberine göre Çukurova Üniversitesi Rektörü Meryem Tuncel, üniversitenin bünyesinde açılan ÇOİM'de tedavi gören depremzede çocukların moral ve motivasyonlarını yükseltmek için '1,5 Adana' adıyla TEKNOFEST'te yarışacak olan 13 takım da yer almalarını istedi. Rektör Tuncel'in düşüncesi üzerine 1,5 Adana takımı harekete geçti. ÇOİM'de tedavi gören ve teknolojiye merakı olan yaklaşık 15 depremzede çocuk, bir taraftan yeni protezlerine alışmak için fizik tedavi görürken diğer taraftan da özel servislerle birlikte festivaldeki yarışmaya hazırlanan genç mühendis abla ve ağabeylerinin çalıştıkları atölyeye getiriliyor. Roketten, elektrikli araçlara kadar yarışma kategorilerine hazırlanan mühendisleri pür dikkat izleyen çocuklar, bir süre sonra bulunmak istediği takımı Çukurova Üniversitesi Makine Mühendislik Bölüm Başkanı Hüseyin Akıllı'ya bildirerek takımdaki yerini alacak. TEKNOFEST'in gözbebekleri depremzedelerin en büyük hayalleri, takımlarının 1'inci gelmesi ve kupalarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almak.
"BİZLER DE BU TAKIMA DESTEK VERDİK"
Prof. Dr. Akıllı, "Yavrularımız ÇOİM'de belirli aralıklarla gelerek tedavi görüyorlar. Çocuklarımızın moral motivasyona ihtiyacı var. 1.5 Adana takımıyız. 13 takımımız var, çocuklarımızı takımlarımıza bölüştürdük. Bir kısmı roket takımında bir kısmı elektrikli araba, su altı takımında yani değişik takımlarda yer alacaklar. Yapabilecekleri şeyler varsa moral motivasyon olarak biz katkı koyacağız. Onlar da ne yapabilirlerse ellerinden ne geliyorlarsa yaparak takımın bir parçası olacaklar. Çocuklarımızın TEKNOFEST'te Cumhurbaşkanımızın karşısına çıkıp 'Bizler de bu takıma destek verdik' diyerek onure edilmesini, ödüllendirilmesini istiyoruz" dedi.
ANADOLU'DAKİ CEVHERLERİ DIŞARI ÇIKARIYOR
TEKNOFEST'in Anadolu'daki cevherleri dışarı çıkardığını söyleyen Prof. Dr. Akıllı, "TEKNOFEST İstanbul, Ankara ile birlikte Anadolu'daki üniversiteleri birleştirdi. Anadolu'daki cevherleri dışarı çıkarıyor. Bunun haricinde araştırmayı, icat çıkartmayı ilkokula yayıyor. Türkiye'nin geleceğine dönük alanlarda eleman yetiştirmesine yardımcı olan TEKNOFEST, insan gücünü daha üniversite okurken ortaya çıkarıyor. Çoğu insanın bilmediği konular alanlar bu festivalle ortaya çıkıyor. Anadolu'daki üniversitede okuyan öğrenciler, büyük iller de öğrenim gören öğrencilerle TEKNOFEST sayesinde aynı kategoriye konuluyor. TEKNOFEST, Cumhuriyet tarihinde yapılmış en büyük eylemlerden bir tanesidir" diye konuştu.
"TECRÜBELERİMİZİ AKTARIYORUZ"
1.5 Adana takımımın genel kaptanı ve makine mühendisliğinden yeni mezun olan Talha Akın, "80 kişilik ekiple TEKNOFEST'te yarışacağız. Amacımız benim tecrübelerimi arkadaşlarıma aktarmak ve daha güzel başarılar elde etmek. Adana olarak biz de depremi yaşadık. Deprem döneminde bile biz bu yarışmalara katıldık. Yarışmaların insan psikolojisine çok büyük etkileri oluyor. Verdiğiniz emeğin karşılığını aldığınızı görüyorsunuz. Bu bize çok iyi geldi. Biz de kardeşlerimize de iyi geleceğini düşündük. Depremzede kardeşlerimizin hangi yarışmada görev almak istiyorlar o takımları kendileri seçti. Haftada her gün 1'er saat bizimle çalışıyorlar" şeklinde konuştu.
REKOR BAŞVURU YAPILDI
Bu yıl 10'uncu TEKNOFEST 2-6 Ekim tarihleri arasında Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda yapılacak. TEKNOFEST 2024'ün teknoloji yarışmalarına, 1 milyon 630 bin yarışmacı ve 788 bin 161 takım başvurdu. Geçtiğimiz yıl TEKNOFEST'e 1 milyon yarışmacı ve 337 bin 744 takım yarışmıştı.
Adana'da Şakirpaşa Havalimanı'nda yapılacak TEKNOFEST'te hava gösterileri, bilim şovları, TEKNOFEST keşif oyunu, simülasyon deneyim alanları, eğitici atölyeler, paydaş ve sponsor markalara ait etkinlik stantlarının yanı sıra sergiler, gösteriler, konserler yer alacak. Festivalde teknolojinin gelişimine paralel olarak her yıl bir önceki seneye göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı belirtildi. Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarının düzenlendiği TEKNOFEST'te yarışmacılara 30 milyon lira ödül ve 55 milyon liranın üzerinde malzeme desteği sağlanacak.
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