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İstanbul'da yangın paniği! Dumanlar yükseldi

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 09.07.2024 14:57 Güncelleme: 09.07.2024 14:57
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İstanbul’da yangın paniği! Dumanlar yükseldi

İstanbul Bahçelievler'de bulunan bir binanın çatı katında yangın çıktı. Binadan yükselen dumanlar sonrası olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesi sonrası yangın kısa sürede söndürüldü.

Bahçelievler'de 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Binadan oturan bir kadın kedisi ile kendisini sokağa atarken bir kişi de aracını yangında zarar görmemesi için kilimle örttü.

Yangın, Hürriyet Mahallesi Kuloğlu Sokakta saat 12.00 sıralarında 5 katlı binanın çatı katında çıktı. Dumanları görenler durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede alevler çatı katını sardı. Binada oturanlar can havliyle kendilerini dışarıya atarken sokakta kısa süreli panik yaşandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

Yangın çıkan binada oturan bir kadın ise kedisini de alarak son anda kendisini dışarıya attı. Bir kişi ise yangında zarar görmemesi için otomobilinin üzerini kilimle örttü. Binanın çatı katının alev alev yandığı anları bazı vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Kimsenin yaralanmadığı yangında çatı katında hasar oluştu.

Dumanları gören Eren Yılmaz, "Yoğun dumanları gördüm. İtfaiyeci arkadaşlar iyi çalışıp söndürdüler yangını. Ölen ya da yaralanan yok ama evde hasar var" dedi.

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