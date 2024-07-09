İstanbul’da yangın paniği! Dumanlar yükseldi

Bahçelievler'de 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Binadan oturan bir kadın kedisi ile kendisini sokağa atarken bir kişi de aracını yangında zarar görmemesi için kilimle örttü.

Yangın, Hürriyet Mahallesi Kuloğlu Sokakta saat 12.00 sıralarında 5 katlı binanın çatı katında çıktı. Dumanları görenler durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede alevler çatı katını sardı. Binada oturanlar can havliyle kendilerini dışarıya atarken sokakta kısa süreli panik yaşandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü.