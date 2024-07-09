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Şanlıurfa'da feci kaza! İki otomobildeki 7 kişi yaralandı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 09.07.2024 06:17
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Şanlıurfa’da feci kaza! İki otomobildeki 7 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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