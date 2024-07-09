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İstanbul Silivri'de korkutan fabrika yangını söndürüldü

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 09.07.2024 06:15 Güncelleme: 09.07.2024 06:28
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İstanbul Silivri’de korkutan fabrika yangını söndürüldü

Son dakika haberi... Silivri Söğüt Caddesi üzerinde bulunan fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahelesi sonucu yangın söndürüldü.

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