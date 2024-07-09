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Ormanlık alanlara giriş 15 Ekim'e kadar yasak! Düzce Valiliğinden açıklama geldi...

ahaber.com.tr
Giriş: 09.07.2024 16:08
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Ormanlık alanlara giriş 15 Ekim’e kadar yasak! Düzce Valiliğinden açıklama geldi...

Düzce Valiliği tarafından yapılan açıklamada yangın riskine karşı ormanlık alanlara girişlere 15 Ekim'e kadar izin verilmeyeceği belirtildi. Açıklamada yasaklanan yerlerin isimleri de paylaşıldı.

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