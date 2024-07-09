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Milli Eğitim Bakanlığından "Onlar Ermiş Muradına" isimli kitapla ilgili flaş açıklama! Ensest ifadeler barındırıyordu...

ahaber.com.tr
Giriş: 09.07.2024 15:30
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Milli Eğitim Bakanlığından Onlar Ermiş Muradına isimli kitapla ilgili flaş açıklama! Ensest ifadeler barındırıyordu...

Ensest içerikler barındırdığı iddia edilen "Onlar Ermiş Muradına" isimli bir çocuk kitabı ortalığı karıştırdı. Sosyal medyada kitabın yazarı ve yayıncısına büyük tepki gösterilirken, Milli Eğitim Bakanlığından konuyla ilgili bir açıklama geldi.

"Onlar Ermiş Muradına" isimli çocuk kitabında yer alan ifadeler infiale yol açtı. Söz konusu kitapta yer alan ifadelerde bir babanın kızıyla evlenebileceği gibi skandal sözler yer aldı. Kitabın sosyal medyada yer almasının ardından kısa sürede çok sayıda tepki geldi. Tepkilerin ardından Milli Eğitim Bakanlığından açıklama geldi.

MEB'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Milli Eğitim Bakanlığı kitaptaki ifadelerin tepki çekmesinin ardından bir açıklama yayınlayarak şu ifadeleri kullandı: "Bugün sosyal medya ve internet sitelerinde yer alan "Onlar Ermiş Muradına" adlı masal kitabı üzerinden Bakanlığımıza yönelik ortaya atılan iddialara ilişkin bir bilgilendirme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımız sadece Bakanlığımız bünyesindeki ders kitaplarının onay sürecini yürütmektedir. Söz konusu içerik, ders kitabı veya yardımcı kaynak değildir; "hikâye kitabı" kategorisindedir. Hikâye, roman, deneme gibi kültür yayınlarına ilişkin eserlerin onay süreçleri Bakanlığımız denetimi alanında değildir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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