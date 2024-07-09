Milli Eğitim Bakanlığından "Onlar Ermiş Muradına" isimli kitapla ilgili flaş açıklama! Ensest ifadeler barındırıyordu...

MEB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Milli Eğitim Bakanlığı kitaptaki ifadelerin tepki çekmesinin ardından bir açıklama yayınlayarak şu ifadeleri kullandı: "Bugün sosyal medya ve internet sitelerinde yer alan "Onlar Ermiş Muradına" adlı masal kitabı üzerinden Bakanlığımıza yönelik ortaya atılan iddialara ilişkin bir bilgilendirme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.