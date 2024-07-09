Antalyasporlu Naldo’nun oğlunu hayattan koparan kazada karar

Antalya'daki trafik kazasında, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor'un Brezilyalı stoperi Edinaldo Gomes Pereira'nın (Naldo) oğlu ve kayınpederinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olan sürücü 10 yıl hapse çarptırıldı. Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ferhat K. ile müşteki olan futbolcu Naldo ve eşi Juliana Tilatti ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz verilen sanık Ferhat K, yaşanan kazadan dolayı pişman olduğunu belirterek, "Üzgünüm. Sadece okuluma devam etmek istiyorum. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.