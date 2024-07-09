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Mersin'de panelvanda 1 milyon 200 bin makaron ele geçirildi

AA ahaber.com.tr
Giriş: 09.07.2024 09:52
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Mersin’de panelvanda 1 milyon 200 bin makaron ele geçirildi

Mersin'de 1 milyon 200 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen panelvanın sürücüsü gözaltına alındı.

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