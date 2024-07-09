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Baraj suları evinin duvarına dayandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 09.07.2024 09:56
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Baraj suları evinin duvarına dayandı

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Çeltikdüzü köyünde, baraj sularının evinin duvarına dayanması sonucu 75 yaşındaki Sebaha Küçük, evi kamulaştırılmadığı için köyde tek başına yaşamak zorunda kaldı. Evine ulaşım yollarının baraj suları altında kalmasıyla Sebaha Nine, tamamen izole bir hayat sürmeye başladı.

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