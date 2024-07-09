Manisa merkezli 4 ilde narkotik operasyonu: 40 kişi tutuklandı

OPERASYONLAR 4 İLDE VE 2 İLÇEDE 4 AY SÜRDÜ

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgütlü şekilde uyuşturucu madde imali ve ticareti yapma suçlarından devam eden soruşturma dosyası kapsamında, suç organizasyonu içerisinde irtibatı ve iltisakı bulunduğu belirlenen Turgutlu merkezli Salihli ilçesi, İstanbul, İzmir, Ankara ve Artvin illerinde 51 şüpheli daha tespit edildi. Düzenlenen operasyonda, 75 bin uyuşturucu hap, 200 kg uyuşturucu hammaddesi, hassas terazi, 1 ruhsatsız silah, 2 ruhsatsız tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' yapmak suçundan gözaltına alınan 55 şüpheli Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 40'u tutuklanırken, 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.