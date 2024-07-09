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Korkunç cinayet! Kadın öğretmen meslektaşını öldürdü

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 09.07.2024 18:04
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Korkunç cinayet! Kadın öğretmen meslektaşını öldürdü

Feci olayın adresi Diyarbakır oldu. Aynı okulda görev yapan kadın öğretmen Z.A, sevgilisi ve aynı zamanda meslektaşı olan O.K'yı eve çağırdı. Burada 41 yaşındaki öğretmen O.K, Z.A tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.

Diyarbakır'da merkez Kayapınar ilçesinde bir kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen öğretmeni öldürdü.

Alınan bilgilere göre, Medya Mahallesi Yılmaz Güney Caddesi üzerinde bulunan bir sitede, öğretmen olan Z. A. (39), aynı okulda görev yapan ve 6 aydır gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen Osman Karaaslan'ı (41) eve çağırdı.

ÖNCE ÇAĞIRDI SONRA VURDU

Z.A., tartıştığı Karaaslan'ı tabanca ile vurarak öldürdü. Z.A., daha sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

PLANLANMIŞ BİR CİNAYET Mİ?

Ceset, otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Öte yandan, Z.A.'nın iki çocuğunu dün ailesinin yanına gönderdiği öğrenildi.

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