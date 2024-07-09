Korkunç cinayet! Kadın öğretmen meslektaşını öldürdü

Diyarbakır'da merkez Kayapınar ilçesinde bir kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen öğretmeni öldürdü.

Alınan bilgilere göre, Medya Mahallesi Yılmaz Güney Caddesi üzerinde bulunan bir sitede, öğretmen olan Z. A. (39), aynı okulda görev yapan ve 6 aydır gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen Osman Karaaslan'ı (41) eve çağırdı.