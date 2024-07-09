Malatya’da konteyner çarşı yangın paniği! 2’si itfaiye eri 3 kişi dumandan etkilendi

ALEVLER DİĞER DÜKKANLARA SIÇRADI

Bitişik nizamda bulunan diğer konteyner dükkanlara da alevlerin sıçraması ile Malatya'nın birçok bölgesinden görülen yangına müdahale için kentteki tüm itfaiye ekipleri seferber oldu. Sulama araçları ile polis TOMA'larının da müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları uzun süre devam etti.