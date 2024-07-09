09 Temmuz 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Çanakkale'de kaybolan 90 yaşındaki Alzheimer hastası aranıyor

AA ahaber.com.tr
Giriş: 09.07.2024 06:13
ABONE OL
Çanakkale’de kaybolan 90 yaşındaki Alzheimer hastası aranıyor

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde kaybolan 90 yaşındaki Alzheimer hastasının bulunması için çalışma başlatıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör