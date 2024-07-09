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Kadın plaj görevlisi kabusu yaşadı! Denizden çıkmaları için uyardığı 8 kadın tarafından darbedildi

ahaber.com.tr
Giriş: 09.07.2024 02:06
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Kadın plaj görevlisi kabusu yaşadı! Denizden çıkmaları için uyardığı 8 kadın tarafından darbedildi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Kadınlar Plajında görevli Özlem Ö., plajın kapanış saati nedeniyle yaptığı uyarılara rağmen yüzmeye devam eden 8 kadın tarafından çıkan tartışmada darbedildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Özlem Ö.’nün şikayeti üzerine polis inceleme başlattı.

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