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Facianın eşiğinden dönüldü! Yolcu dolu otobüs ve araç birbirine girdi

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 08.07.2024 23:50
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Facianın eşiğinden dönüldü! Yolcu dolu otobüs ve araç birbirine girdi

Amasya'nın Suluova ilçesinde Tokat'tan İstanbul'a giden yolcu otobüsü ve hafif ticari araç çarpıştı. Feci kazada birçok kişi yaralanırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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