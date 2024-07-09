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İstanbul ve Sakarya'da DHKP/C operasyonu! 12 gözaltı...

ahaber.com.tr
Giriş: 09.07.2024 08:58 Güncelleme: 09.07.2024 09:04
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İstanbul ve Sakarya’da DHKP/C operasyonu! 12 gözaltı...

İstanbul ve Sakarya’da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 12 kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyonlarda çok sayıda cep telefonu ve dijital materyaller ele geçirildi. İşte detaylar...

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