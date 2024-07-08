Yol tartışması zincirleme kazaya neden oldu! D-100'de trafik kilitlendi
İstanbul Küçükçekmece'de iki servis şoförünün yol kavgası zincirleme kazaya neden oldu. 3 servis minibüsü ve 1 su tankeri kazaya karışırken, toplamda 13 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazalar nedeniyle Avcılar istikametinde trafik adeta kilitlendi.
Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda, iki servis minibüsü şoförü yol tartışmasında araçlarını durdurunca, zincirleme kaza meydana geldi. 3 servis minibüsü ve 1 su tankerinin karıştığı kazada, 13 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken Avcılar istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
TARTIŞMA KAZAYI GETİRDİ
Kaza, saat 06.45 sıralarında, D-100 Karayolu Göl mevkisinde Avcılar istikametinde meydana geldi. İddialara göre 34 LUN 036 plakalı servis minibüsünün şoförü, bir başka servis minibüsü şoförü olan Ömer Suiçmez ile trafikte tartışmaya başladı. Bir süre sonra Suiçmez ile tartışan şoför, minibüsü durdurdu. Suiçmezin kullandığı servis minibüsü duramayarak minibüse çarptı. Arkasından gelen su tankeri ve başka servis minibüsü de çarpışarak kazaya karıştı. Servis minibüsünde bulunan 13 kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile çevre hastanelere sevk edilirken polis ekipleri kaza yerinde çalışma başlattı.
TRAFİK KİLİTLENDİ
Kaza nedeniyle 2 şeridin kapandığı Avcılar istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Bir süre sonra kaza yapan araçlar çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Trafik normal akışına döndü.
YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI
Kazaya karışan Ömer Suiçmez, "Yan yoldan gelirken önümdeki otobüse yol vermedim diye beni sollayıp önümde durdu. Aşağıya indi, beni dövmeye gelirken arkadan araç bana vurdu. İşçi personel servisi çekiyorum. Araçlarda 6-7 tane yaralı var. Ciddi durumları yok ama yaralı hepsi" diye konuştu.
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