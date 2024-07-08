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Sürücüler dikkat! O yollarda çalışma var! Kara yolları tek tek açıkladı...

ahaber.com.tr
Giriş: 08.07.2024 08:37
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Sürücüler dikkat! O yollarda çalışma var! Kara yolları tek tek açıkladı...

Kara yolları tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde çok sayıda kritik kavşakta yapılan düzenlemeler nedeniyle sürücüler uyarıldı. Yapılan açıklamada çalışma yapılan yolların bilgileri paylaşırken sürücülerden dikkatli olmaları istendi. İşte detaylar...

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