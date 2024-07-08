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13 ilde Sibergöz-50 operasyonu! 24 kişi yakalandı

Mehmet Karataş ahaber.com.tr
Giriş: 08.07.2024 08:04 Güncelleme: 08.07.2024 08:25
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13 ilde Sibergöz-50 operasyonu! 24 kişi yakalandı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 13 ilde jandarma tarafından düzenlenen "Sibergöz-50" operasyonları kapsamında 24 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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