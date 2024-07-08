08 Temmuz 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Yeniden ihya ve inşa! Hatay Valisi yapımı devam eden deprem konutlarını yerinde inceledi

AA ahaber.com.tr
Giriş: 08.07.2024 23:07 Güncelleme: 08.07.2024 23:07
ABONE OL
Yeniden ihya ve inşa! Hatay Valisi yapımı devam eden deprem konutlarını yerinde inceledi

Geçtiğimiz yıl Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinde binlerce bina yıkılmışı. Son olarak Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Emlak Konut GYO tarafından inşa edilen deprem konutlarında incelemede bulundu. Alandaki örnek daireyi de gezen Masatlı, yetkilerle görüşerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör