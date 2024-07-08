Yargıtay'dan boşanma davasında emsal karar! Otelde aynı odada kaldıkları ortaya çıkınca...
Ankara'da açılan bir boşanma davasında Yargıtay emsal bir karar verdi. Eşini aldatan adam, boşanma davası açan eşiyle dava sürecinde otelde aynı odada kaldığını açıklayınca Yargıtay boşanma kararının bozulmasına karar verdi.
Ankara'da yaşayan Sevilay C. eşi Kaan C'nin kendisini aldattığını, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını belirterek boşanma davası açtı.
Sabah'ın haberine göre Sevilay C. aile mahkemesinin davayı reddetme kararına itiraz etti. İtirazı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi erkeğin kusurlu olduğunu belirterek çiftin boşanmasına karar verdi.
KOCA KARARIN HATALI OLDUĞUNU BELİRTEREK DAVAYI YARGITAY'A TAŞIDI
Bu kez de koca itiraz edince dava Yargıtay 2. Hukuk Dairesine geldi.
Davayı inceleyen Daire; erkeğin, kadının tatil için gittiği otele gittiğini ve birkaç gün aynı odada kaldıklarını, ayrıca çocuklarının okul kaydı için birlikte Kanada'ya gittikleri ve burada da 10 gün kadar aynı odayı paylaştıklarını kaydetti.
OTEL ODASINDA BİRLİKTE KALMAK BARIŞTIKLARI ANLAMINA GELİR
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşlerin bir otel odasında birlikte kalmaları, birbirlerinin önceki kusurlarını affettikleri, en azından hoşgörü ile karşıladıkları anlamına geldiğini belirterek taraflara kusur atfedilmeyeceğinden boşanma davası kararının bozulmasına karar verdi.
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