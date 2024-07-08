Yargıtay’dan boşanma davasında emsal karar! Otelde aynı odada kaldıkları ortaya çıkınca...

Davayı inceleyen Daire; erkeğin, kadının tatil için gittiği otele gittiğini ve birkaç gün aynı odada kaldıklarını, ayrıca çocuklarının okul kaydı için birlikte Kanada'ya gittikleri ve burada da 10 gün kadar aynı odayı paylaştıklarını kaydetti.