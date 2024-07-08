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Kayalıklardan düşen çoban hayatını kaybetti

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 08.07.2024 09:07 Güncelleme: 08.07.2024 09:07
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Kayalıklardan düşen çoban hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ta kırsal mahallede hayvanlarını otlatan çoban kayalıklardan düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

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