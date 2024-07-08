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Trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü yaşam mücadelesini kaybetti

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 08.07.2024 13:19 Güncelleme: 08.07.2024 13:20
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Trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü yaşam mücadelesini kaybetti

Bilecik'te geçtiğimiz günlerde otomobil ile motosikletim çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralan şahıs hayatını kaybetti.

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