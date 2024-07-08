Antalya - Denizli arasındaki yol trafiğe kapatıldı

Denizli-Antalya karayolunun 26. kilometresinde devam eden çalışmalar kapsamında patlatma olacağı için bir süreliğine çift yönlü trafiğe kapatıldı. Karayolları Genel Müdürlüğünün Denizli'nin Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesinde Denizli - Antalya karayolunda çalışmaları sürüyor.