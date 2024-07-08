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Alev topuna dönen kamyonet yangını kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 08.07.2024 13:43 Güncelleme: 08.07.2024 13:50
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Alev topuna dönen kamyonet yangını kamerada

Aksaray'da kasasındaki geri dönüşüm kağıtları tutuşan kamyonet adeta alev topuna dönerken o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

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