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Tilki yavrusu emin ellerde

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 08.07.2024 09:38
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Tilki yavrusu emin ellerde

Erzincan’ın Çağlayan Beldesinde anneleri telef olan 3 tilki yavrusu su arkında bulundu. Açlık ve bitkinlikten yavrulardan 2’i bir süre sonra telef olurken geride tek kalan tilki yavrusu Doğa Koruma ve Milli Parklarda hayata tutundu.

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