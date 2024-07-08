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Doğal Kudret Köprüsü manzarasıyla hayran bırakıyor

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 08.07.2024 09:35 Güncelleme: 08.07.2024 09:35
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Doğal Kudret Köprüsü manzarasıyla hayran bırakıyor

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde doğal köprü olma özelliği ile tanınan Kudret Köprüsü manzarasıyla mest ediyor.

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