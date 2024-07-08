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Tekirdağ'da ‘Zıpkın 17' operasyonu: 10 şahıs yakalandı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 08.07.2024 17:50
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Tekirdağ’da ‘Zıpkın 17’ operasyonu: 10 şahıs yakalandı

Tekirdağ'da düzenlenen ‘Zıpkın 17' operasyon ve uygulamada 10 aranan şahıs yakalanırken, uygulamada 17 şahsa 37 bin 706 trafik para cezası uygulandı.

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