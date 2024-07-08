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Ceza kesilen sürücü ile trafik polisinin kavgası kameralara yansıdı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 08.07.2024 16:33 Güncelleme: 08.07.2024 16:35
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Ceza kesilen sürücü ile trafik polisinin kavgası kameralara yansıdı

Malatya'da, ehliyetsiz olduğu için ceza kesilen bir araç sürücüsü ile trafik polisi arasında kavga çıktı. Tekme tokat dakikalarca süren kavga, cep telefonu kameralarına yansıdı.

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