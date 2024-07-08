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Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 08.07.2024 18:03
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Malatya’da uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama

Malatya'da, polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

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