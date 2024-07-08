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Arkadaşların parktaki kavgasında kan aktı: 1 ölü

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 08.07.2024 11:01 Güncelleme: 08.07.2024 11:01
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Arkadaşların parktaki kavgasında kan aktı: 1 ölü

Denizli’de parkta oturan 4 kişilik arkadaş grubu arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada silahla yaralanan bir kişi hastanede hayatını kaybetti.

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