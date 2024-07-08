08 Temmuz 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Seyir halindeki araç cayır cayır yandı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 08.07.2024 06:10
ABONE OL
Seyir halindeki araç cayır cayır yandı

İstanbul Pendik'te sahil yolunda ilerleyen bir araçta yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm otomobili sararken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otomobil küle döndü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör