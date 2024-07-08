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AFAD'dan Karadeniz'de etkili olan yağışla ilgili flaş açıklama

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 08.07.2024 06:39
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AFAD’dan Karadeniz’de etkili olan yağışla ilgili flaş açıklama

AFAD, Karadeniz'de etkili olarak sel ve su baskınlarına neden olan yağışlarla ilgili açıklama yaptı. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Ekiplerimizin müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir." denildi.

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