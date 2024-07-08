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Adana'da dehşet veren kaza! Polisten kaçarken devirdikleri motosiklete tren çarptı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 08.07.2024 01:36
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Adana’da dehşet veren kaza! Polisten kaçarken devirdikleri motosiklete tren çarptı

Dehşet veren kaza Adana'da yaşandı. Polisten kaçan motosikletli iki şüpheli, hemzemin geçitte dengelerini kaybedip düştü. Şüphelilerin yaralı halde kaçmak için yeniden kaldırmaya çalıştığı motosiklete yük treni çarptı. Yaralı olarak yakalanan 2 kişi ise hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

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