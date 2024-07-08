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Pendik'te otomobil alev alev yandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 08.07.2024 09:40
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Pendik’te otomobil alev alev yandı

Pendik'te seyir halindeki bir otomobil bir anda alev aldı. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi.

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