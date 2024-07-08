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Kadıköy’de istek şarkı cinayetinde gelişme! Sanığa verilen ceza belli oldu

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 08.07.2024 19:32 Güncelleme: 08.07.2024 19:42
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Kadıköy’de istek şarkı cinayetinde gelişme! Sanığa verilen ceza belli oldu

Kadıköy’de geçtiğimiz sene istediği şarkıyı çalmadığı gerekçesiyle müzisyen Cihan Aymaz’ı bıçaklayarak öldüren şahsın yargılanmasına devam edildi. Sanık yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kadıköy'de istediği şarkıyı çalmayan müzisyen Cihan Aymaz'ı bıçaklayarak öldüren şahıs hakim karşısına çıktı ve cezası belli oldu. 2 Mayıs 2023 tarihinde Cihan Aymaz'ın (30) yanına yanaşan Mehmet Caymaz, bir türkü istemişti.

BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Aymaz olumsuz yanıt verince ikili arasında tartışma çıkmıştı. Mehmet Caymaz (33), yanındaki bıçakla Cihan Aymaz'ı göğsünden bıçaklayarak öldürmüştü. Tutuklu sanık Mehmet Caymaz'ın yargılanmasına devam edildi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Anadolu 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Caymaz, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Sanık Mehmet Caymaz, son sözünde pişman olduğunu söyledi. Müşteki avukatı ise, daha önce de müzisyen cinayetleri olduğunu ve bir daha böyle cinayetlerin yaşanmaması için sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Caymaz'ı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırırken, cezada herhangi bir indirim yapmadı.

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